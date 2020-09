Positiva al Covid va a fare surf, la polizia irrompe in spiaggia e la porta via

Detenida por saltarse la cuarentena una chica socorrista en Zurriola.. Se fué a hacer surf. Sin comentarios. pic.twitter.com/8RnVILFo2z — Lobo (@TonoSVJ) September 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 08:43

È andata a fare surf nonostante fossealma non ha fatto i conti con le autorità sanitarie spagnole. Scene surreali su una spiaggia della, a, dove laha visto arrivare fin sulla riva la polizia e il personale bardato dalla testa ai piedi con le protezioni anti-Covid ed è stata costretta a uscire dall'acqua, indossare una mascherina e seguire gli ordini.A quanto pare la donna questa estate aveva lavorato come bagnina in un'altra famosa spiaggia di San Sebastian e alcuni colleghi che sapevano della sua positività al virus l'hanno vista in mare e hanno chiamato gli agenti. L'aver violato la quarantena potrebbe costarle una multa da migliaia di euro.