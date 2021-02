Covid, scuole a rischio chiusura per le varianti: ecco la situazione nelle varie regioni

Le varianti del Covid preoccupano le regioni, in modo particolare le scuole. Non sembra esserci una correlazione scientifica tra l'aumento dei contagi in classe e le suddette varianti, ma di fatto nelle ultime settimane sono cresciuti i focolai all'interno delle scuole, creando contagi soprattutto tra gli insegnanti. I dati potrebbero quindi spingere il Governo a una nuova chiusura.

APPROFONDIMENTI ATTUALITà Walter Ricciardi choc: “Chiederò al ministro Speranza un... LA PANDEMIA Covid, i nuovi positivi oggi sono 355 (+55 nei test veloci). Ancona...

LEGGI ANCHE

Covid, l'allarme di Pregliasco: le varianti mettono a rischio il sistema dei colori delle regioni

Dai primi riscontri sull’abbassamento marcato dell’età media dei positivi, gli esperti affermano che la variante inglese possa contagiare più facilmente i ragazzi delle medie e delle elementari. Anche il Comitato tecnico scientifico, a partire dal coordinatore, Agostino Miozzo, che è sempre stato un sostenitore della necessità di riaprire a tutti i costi le scuole, ora frena, come spiegano Lorena Loiacono e Mauro Evangelisti su Il Messaggero. Le scuole devono avere la priorità sulla apertura visto il ruolo nella socierìtà, ma ora sembrerebbe essere molto rischioso.

La necessità primaria è quelle di mettere in sicurezza le categorie più deboli di insegnanti e personale scolastico attraverso le vaccinazioni. Bisognerà capire come procedere. Intanto arrivano le prime prenotazioni. In Toscana sta partendo la vaccinazione dei docenti sotto i 55 anni e in Emilia Romagna sono state raccolte le prime adesioni tra i docenti ad alta priorità, quindi con patologie a rischio. Domani si parte in Piemonte mentre dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono già state inviate le lettere per il personale delle scuole e delle università.

Intanto però la situazione dei contagi preoccupa nelle scuole dove si iniziano a registrare le prime chiusure. In Lombardia diversi istituti sono stati chiusi nelle periferia di Milano, a Bollate, così come alla periferia di Bergamo. Diversi focolai legati alla variante inglese sono scoppiati nelle scuole della Capitale dove è stata prevista la chiusura.

Covid, lunedì si torna a sciare nelle regioni gialle ma Ricciardi tuona: Fermare tutto

Situazione ben più grave in Umbria dove cinquanta comuni della provincia di Perugia ed altri sei della provincia di Terni sono diventati zona rossa lunedì prossimo e le lezioni sono tornate a essere a distanza.

In Dad anche gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo, nelle Marche e di altri istituti nella provincia di Macerata e Anacona. Da lunedì scorso tutte le scuole superiori restano chiuse in Abruzzo per tornare alla didattica a distanza, secondo quanto previsto dall'ordinanza del governatore Marsilio valida fino al 21 febbraio. Chiusi anche tutti gli istituti in Alto Adige fino al 28 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA