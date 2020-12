Coronavirus, la scuola che crea i dispositivi per medici e ospedali: «Sono gli angeli in 3D» /Video

La scuola chiusa e la didattica a distanza continuano a far discutere, ma gli studenti dell'istituto secondario di primo grado "Galvani Opromolla" di Angri, nel salernitano, fanno notizia perché impegnati da tempo a dare il loro contributo nella lotta al Covid-19. Coordinati dal professor Pietro Balzano, docente di Tecnologia di Cava de' Tirreni, progettano e realizzano con la stampante 3D, visiere, valvole per i respiratori, reggiflebo e mascherine. Il materiale prodotto è stato consegnato agli ospedali della zona e non solo.

Hanno fornito i nosocomi di Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Ponticelli, Casal Monferrato, Bergamo e Aosta. Un esperimento che sta dando ottimi risultati e una forma di volontariato esemplare. La scuola media di Angri si apre al territorio e spinge la scolaresca a imparare e lavorare. Una storia di solidarietà e un servizio messo a punto già in pieno lockdown, nella prima fase della pandemia, e che sta continuando ancora oggi nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Soddisfatta dell'iniziativa la dirigente scolastica, la professoressa Anna Scimone: «Mi ha molto emozionato questo progetto - ha dichiarato. - Bisogna dar giusto rilievo ad iniziative del genere grazie alle quali innovazione didattica e tecnologica si mettono al servizio della società. I nostri studenti, guidati dal prof. Balzano, sono riusciti ad accendere, con un’inusitata generosità, una fiaccola nell’ora buia di tanti ricoverati durante il periodo emergenziale, e continuano a farlo quotidianamente: hanno distribuito e distribuiscono ai medici e al personale sanitario che ne fanno richiesta visiere, valvole per maschere di ossigeno, linguette per agganciare le mascherine senza ferire le orecchie di medici ed infermieri, e studiano soluzioni innovative per alloggiare le flebo stampando con economici macchinari pensieri ed idee in 3D».

