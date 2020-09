Covid, allarme degli anestesisti: «I casi di oggi non sono meno gravi di quelli di marzo, la curva si sta alzando»

Sulnon è tempo di abbassare la guardia, anzi. «La curva epidemica si sta alzando, e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. E i malati diche vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile». A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani).«Non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi che ilsia diventato meno aggressivo. La curva epidemica sta risalendo, così come i casi in terapia intensiva, che hanno un'età media più bassa. Per fortuna siamo lontani dal livello di allarme rosso dei mesi di marzo e aprile, grazie - rileva - al contenimento sociale».