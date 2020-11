Covid Puglia, Emiliano e l'appello ai genitori: «Non mandate i bambini a scuola, è più sicuro»

«Faccio mio l'appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica. Scegliete, se possibile, la Dad, e da casa - sia pure con tutti i limiti - cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno». È l'appello rivolto alle famiglie dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel giorno in cui gli istituti pugliesi - elementari e medie - devono riaprire per effetto della decisione di venerdì scorso del Tar della Puglia ha sospeso l'ordinanza della Regione che aveva disposto la dad in tutte le scuole a partire dalle elementari.

APPROFONDIMENTI LA CRITICITÀ Coronavirus, Sos posti letto nelle Marche: trattativa con le cliniche... LE STRUTTURE Covid hotel, 627 le camere. ​Tredici le strutture messe a...

Dopo la decisione del Tar, il presidente della Regione ha emesso una nuova ordinanza che dispone la possibilità per le famiglie di scegliere se avvalersi della didattica in presenza o di quella digitale. E oggi, in una intervista al Tg Norba, il governatore pugliese ha ribadito l'invito a preferire la didattica a distanza.

LEGGI ANCHE: Il bimbo ha i sintomi ma è positivo al Covid solo al secondo tampone: classe in quarantena

LEGGI ANCHE: Ordine dei medici: «Lockdown totale in tutto il Paese. Entro un mese situazione drammatica»

Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA