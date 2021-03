Lezioni in classe senza mascherina: professore no mask multato due volte

MANTOVA - Insegnava ai suoi studenti sempre senza mascherina e si rifiutava di metterla quando veniva segnalato: un professore di storia e filosofia del liceo di scienze applicate Fermi di Mantova ha ricevuto ieri una multa di 400 euro dai carabinieri. Incurante della situazione contagi legati alla pandemia da Covid - che ha costretto la Regione a decretare la zona arancione rafforzato per 18 Comuni della provincia - il professore M.M. era già stato sanzionato qualche giorno fa per la stessa violazione.

Il fatto

Secondo le testimonianze, sembra che nonostante i continui richiami - da parte della preside - M.M. faceva sempre finta di nulla, rispondendo che coprirsi naso e bocca fosse pericoloso per la salute più del virus, a causa dell'anidride carbonica prodotta dalla respirazione e non smaltita dal corpo. Ieri, però, la preside, Marianna Pavesi, stanca del suo atteggiamento ha chiamato i carabinieri in classe. I militari, di fronte all'ennesimo rifiuto del professore di indossare la mascherina, hanno deciso di multarlo.

A questo punto sembrano anche inevitabili i provvedimenti disciplinari nei confronti dell'insegnante, ma anche oggi, così come ieri, la preside Pavesi, si trincera dietro il più stretto riserbo e si rifiuta di parlare con i giornalisti e nemmeno di dire se oggi l'insegnante sia ancora al suo posto o meno.

Bocche cucite anche all'Ufficio scolastico provinciale di Mantova dove la vicenda sta creando molto imbarazzo. Sul piede di guerra le famiglie degli studenti alle prese con un comportamento da parte del docente che va avanti da mesi e che ritengono non più tollerabile. Viste le proteste è lecito attendersi a breve un provvedimento disciplinare nei confronti del professore che ancora ieri, anche dopo l'ennesima multa, ostentava tutta la sua contrarietà alla mascherina in classe.

Le conseguenze

Per il momento - afferma il capitano dei carabinieri Gianfranco Galletta - non vi è alcun aspetto penale nella vicenda del professore no mask. «Il docente - ha spiegato l'ufficiale - ieri non ha opposto alcuna resistenza e non si è rifiutato di firmare il verbale e, quindi, la violazione resta di tipo amministrativo. Potrebbe, però, essere allontanato dalla scuola, ma questo compete ad un'altra autorità. Eventuali provvedimenti disciplinari, infatti, dovranno essere presi dalla dirigente scolastica o dal provveditore», così il capitano Galletta.

L'ufficiale dei carabinieri ha precisato che «la sanzione comminata al professore ieri è stata di 400 euro (non di 500 come sembrava in un primo momento, ndr.), che potrebbe scendere a 280 euro nel caso venisse pagata entro cinque giorni», così Galletta. Il docente era già stato sanzionato con 400 euro di multa nel giro di una settimana.

«La settimana scorsa - ricorda il militare - ero al Fermi per una conferenza sulla legalità. In quell'occasione mi è stato segnalato il comportamento anomalo del docente. Sono stato invitato a controllare e l'ho trovato in sala mensa senza mascherina. Al che, visto anche il suo rifiuto ad indossarla, gli ho elevato la multa». «Ieri, invece, è stato trovato senza mascherina mentre faceva lezione in classe. La sua recidiva - ha precisato - non ha comportato alcun inasprimento della seconda sanzione».

