Nunzia De Girolamo positiva al Covid: «Ho dei dolori lancinanti, è davvero dura». Boccia negativo e in isolamento

Nunzia De Girolamo ha contratto il Covid. Lo ha annunciato la stessa parlamentare su Twitter e con un post su Facebook. L’ex ministro per le Politiche Agricole era in isolamento da alcuni giorni dopo una cena, a Benevento, con una persona molto cara poi risultata positiva. Il primo tampone a cui si era sottoposta la De Girolamo, venerdì, aveva dato esito negativo. Ieri sera, invece, la doccia fredda e la comunicazione del contagio. «La malattia mi sta dando diversi problemi – spiega la De Girolamo. Ho tosse e mal di testa, dei dolori lancinanti». Quindi l’auspicio: «Tenete alta l’attenzione, il virus c’è ed è subdolo. E’ davvero dura». Il ministro Boccia, marito della De Girolamo, è negativo ma in isolamento.

Ultimo aggiornamento: 12:20

