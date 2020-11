Ferito da pallottola durante una rapina va in ospedale e scopre di essere positivo al Covid

È andato all'ospedale per una ferita d'arma da fuoco che, ha riferito a medici e carabinieri, gli era stata inferta durante una rapina ma i sanitari lo hanno ricoverato perché è risultato positivo al coronavirus. È successo ieri sera nell'ospedale San Giugliano di Giugliano in Campania (Napoli) dove il giovane, che ha 20 anni, si è recato dopo la presunta tentata rapina. Come da protocollo, infatti, il ragazzo è stato anche sottoposto a tampone, risultato positivo al Sars-Cov-2.

Ai militari dell'arma che lo hanno interrogato, il ragazzo ha detto di essere stato avvicinato da alcune persone che lo volevano rapinare mentre stava camminando nella zona di Secondigliano, a Napoli. Alla sua reazione gli assalitori avrebbero risposto sparando un colpo di pistola che lo ha raggiunto e ferito lievemente al basso ventre. Sull'accaduto sono in corso indagini dei militari.

