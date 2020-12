Follia a Roma, maxi assembramento degenera in rissa al Pincio. Moltissimi senza mascherina /I video choc

Follia a Roma. Oggi pomeriggio, tra Piazza del Popolo e il Pincio, è andata in scena una maxi rissa tra giovanissimi, che ha fatto ovviamente saltare ogni possibile regola anti-covid. Secondo le primissime ricostruzioni un numero enorme di ragazzi si sarebbe dato appuntamento nel cuore del centro di Roma: dopo pochi minuti il maxi assembramento - nel quale molti dei ragazzi non indossavano la mascherina - è degenerato in un'enorme rissa. Le immagini che riportiamo da youtube non hanno bisogno di alcun commento.

Numerose le segnalazioni arrivate alla polizia e ai carabinieri, ma le forze dell'ordine sono interventute, quando le acque si erano calmate. Va ricordato, comunque, che a Piazza del Popolo c'è un presidio di forze dell'ordine proprio per evitare episodi di assembramento. Sui social network, intanto, si stanno diffondonendo le incredibili immagini di questo pomeriggio. .

Immagini che lasciano sbigottiti, sia per la violenza della rissa, sia per il momento storico che stiamo vivendo.

Ultimo aggiornamento: 6 Dicembre, 10:27

