Coronavirus, caso Madrid: da lunedì nuovo lockdown. Restrizioni per quasi un milione di persone

Source BBC News

. Era già stata una delle zone più colpite della Spagna durante la prima ondata, adessola capitale spagnola potrebbe diventare nuovamente zona rossa. I contagi da coronavirus continuano a crescere in modo preoccupante e, secondo quanto riferisce la Bbc, già da lunedì alcune zone della Capitale potrebbero chiudere. Il provvedimento riguarderebbe oltre 850mila persone nella regione, che verranno sottoposte a restrinzioni su assembramenti ed eventuali viaggi e spostamenti.LEGGI ANCHE:L'intero Paese iberico, in realtà, sta tornando a fare i conti con una situazione legata al Covid piuttosto grave: è lo Stato in Europa con il più alto numero di postivi e in questo senso Madrid è ancora il fulcro della pandemia. I tassi di infezione nella città sono più del doppio della media nazionale, anche per questo da lunedì ben 37 distretti sanitari, giudicati più a rischio, torneranno in lockdown. I residenti potranno uscire esclusivamente per recarsi a scuola, al lavoro o presso presidi sanitari, ma gli incontri sociali saranno limitati a sei persone e i parchi pubblici chiusi. Negozi off limits dalle 22.