Lockdown generale, Ricciardi: «È plausibile perché si circola troppo in tutta Italia»

L'emergenza coronavirus potrebbe conoscere un nuovo provvedimento di chiusura per arginare la pandemia. «Stiamo vedendo una circolazione intensissima delle persone in tutte le zone d'Italia. Con queste modalità il fatto che stiamo andando verso un lockdown generale è plausibile. Sicuramente in questa seconda fase ci sono anche insofferenze psicologiche». Lo ha affermato Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'Agorà' su RaiTre.

«I prossimi mesi saranno terribili, il virus è rapidissimo», ha rimarcato Walter Ricciardi. «Il personale medico e sanitario è più restio oggi a entrare nei reparti Covid perché è stato anche vilipeso - ha aggiunto - Dopo la prima fase 'eroica' oggi è cambiata la situazione». Ricciardi è intervenuto anche sulle polemiche e i sospetti sui dati inviati dalle Regioni che alcuni denunciano possa essere manipolati: «Non ci voglio nemmeno pensare che i dati possano essere stati manomessi, perché sarebbe un reato gravissimo», ha precisato.

vaccino Pfizer . Infine il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza si è espresso anche sul È una notizia bellissima, ma le prime dosi arriveranno auspicabilmente all'inizio dell'anno prossimo, non prima, per questioni di autorizzazioni. Siamo fiduciosi che nel 2021 - ha concluso - avremo uno o forse 2 vaccini, ma anche allora dovremo stare attenti » .

