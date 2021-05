Covid in Italia: 11.807 positivi e 258 morti in un giorno. Calano le terapie intensive

ROMA - Coronavirus in Italia il bollettino di oggi giovedì 6 maggio rilasciato dal ministero della Salute: salgono leggermente i nuovi positivi e scendono leggermente i morti. Sono stati 11.807 i contagi (ieri erano 10.585 i positivi), 258 i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 267).

I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.308, in calo di 60 unità rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 127 (ieri 142). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.867 persone, in calo di 653 unità rispetto a ieri.S ono 324.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 327.169). Il tasso di positività è del 3,6% (ieri era al 3,2%).

