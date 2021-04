Covid, l'immunologa Antonella Viola: «Ema non sta facendo un buon lavoro»

L'immunologa Antonella Viola attacca l'Ema, l'agenzia Europea per i medicinali: «Non sta facendo un buon lavoro perché non è stata chiarissima, non ha preso una posizione forte. Dicendo che non può né negare né dimostrare l’associazione tra questi rari ma gravi eventi di trombosi e la vaccinazione ha fatto sì che ogni paese decidesse di muoversi liberamente».

Così l’immunloga Antonella Viola ha commentato i diversi atteggiamenti dei governi europei nei confronti del vaccino AstraZeneca, «Adesso – spiega la Dott.ssa Viola - stiamo aspettando una seconda revisione (da parte dell’EMA, ndr) che dovrebbe arrivare il 7 di aprile e sulla base di quella si deciderà». «Il blocco dei vaccini AstraZeneca per la popolazione over 65 avvenuto in Olanda non ha nessun motivo perchè non si sono mai verificati casi in quella fascia d’età, anche perchè il rischio del covid per gli over 60 è enormemente maggiore rispetto a quello derivante dalla vacinazione». «Per l’Italia – conclude la Viola - il problema non si pone perché dobbiamo vaccinare le persone anziane»

