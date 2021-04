Covid in Italia, il bollettino di venerdì 2 aprile: i dati dopo le 17. Puglia ancora oltre i duemila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 2 aprile del Ministero della Salute: i dati completi di oggi dopo le 17 circa su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno del monitoraggio dell'Iss, che vede l'Rt nazionale scendere sotto 1 e tre regioni - Veneto, Marche e provincia di Trento - che passano in zona arancione, c'è attesa per i numeri di oggi su contagi e ricoveri: ieri i nuovi positivi sono stati quasi 24mila, con 501 morti e un lieve calo dei ricoverati e dei malati in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI IL MONITORAGGIO ISS Covid, Veneto, Marche e Trento in zona arancione. L'Iss:... IL PASTICCIO Vaccini, in Puglia è caos furbetti: «Dosi a liberi... IL DRAMMA «Non farò il vaccino, non mi fido»: prof di...

Leggi anche > Covid, Veneto, Marche e Trento in zona arancione. L'Iss: «Rt cala a 0,98»

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono oggi 1.567, con 29 morti, mentre in Toscana i casi sono 1.640 con 26 decessi. Ancora oltre i duemila casi la Puglia, che conta oggi 2.044 nuovi positivi con 25 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA