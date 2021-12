Covid in Italia, il bollettino di giovedì 2 dicembre: 16.806 nuovi casi e 72 morti. Tasso di positività al 2,5%

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 2 dicembre. Sono 16.806 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 15.085. Sono invece 72 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 103.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 679.462. Ieri erano stati 573.775. Il tasso di positività è al 2,47%, stabile rispetto all'2,6% di ieri. Sono invece 698 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 12 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.298, ovvero 50 in più rispetto a ieri.

Sono 208.871 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 9.088 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.060.430, i morti 134.003. I dimessi e i guariti sono invece 4.717.556, con un incremento di 7.650 rispetto a ieri.

Anche oggi la regione con il maggior numero di casi è il Veneto (2.873), davanti a Lombardia (2.620), Lazio (1.810), Emilia Romagna (1.464) e Campania (1.271).

