Covid Italia, bollettino oggi 30 agosto 2020: 1.365 nuovi casi, 4 morti

Emilia Romagna

Sono ancora in lieve calo i contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi, accertati grazie a 9.200 tamponi sono infatti 109, di cui 56 asintomatici: 52 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 48 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 5, invece, i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, mentre il numero di casi di rientro da altre regioni è di 22. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni. Non ci sono stati decessi, ma continuano ad aumentare, seppur di poco, i ricoverati: sono 11 in terapia intensiva, uno in più di ieri e 99 negli altri reparti Covid (+1) . Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono quelle di Ravenna (21), Parma (20) e Bologna (18).

Toscana

Altri 98 positivi (età media giù a 34 anni) al Coronavirus in Toscana rispetto a ieri ma anche nessun decesso per il secondo giorno consecutivo. Così il report giornaliero della Regione. Ora in Toscana sono saliti a 11.785 i casi di positività riscontrati. Tra i 98 casi in più, 24 sono collegati a rientri dall'estero (solo quattro per vacanza in Grecia e Spagna), 14 sono ricollegabili a rientri da altre regioni (13 dalla Sardegna), un terzo di loro è un contatto collegato a un precedente caso. I decessi sono stabili a 1.141. I guariti raggiungono quota 9.141 (147 clinici in corso di negativizzazione) e 8.994 guarigioni virali, con doppio tampone negativo.



I test eseguiti hanno raggiunto quota 535.080, 6.433 in più su ieri. Gli attualmente positivi sono 1.503 (+5,8% su ieri), di cui 1.450 in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, mentre i ricoverati sono 53 (+4 su ieri, più 8,2%), cinque in terapia intensiva (stabili). Ancora in crescita, sono 3.687 (144 in più su pari al +4,1%) le persone, negative ma anch'esse isolate in quarantena, in sorveglianza attiva Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Puglia

Oggi in Puglia, su 2.708 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 69 casi positivi, il numero più alto da aprile scorso: 41 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Non ci sono decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 303.046 test, 4.029 sono i pazienti guariti mentre i casi attualmente positivi sono 817, di cui 122 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.402. Il Coordinamento epidemiologico della Regione Puglia comunica che «grazie all'attività di screening avviata sui rientri dalla Sardegna oggi sono stati individuati 8 nuovi casi positivi sul territorio regionale».



Per i 41 positivi in provincia di Bari - spiega il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce - «si tratta di 17 casi con sintomi che sono stati presi in carico dai pronto soccorso dei nostri ospedali su cui ci sono indagini in corso; 16 casi riscontrati nella attività di contact tracing del nostro dipartimento di prevenzione; 4 rientri dalla Sardegna, 1 rientro dalla Sicilia, 1 dalla Grecia e due pazienti sottoposti a tampone come da protocollo prima di eseguire una prestazione sanitaria».

Sardegna

Umbria

Balzo in avanti dei nuovi casi di Covid accertati nell'ultimo giorno in Umbria, 31 contro i 12 di ieri, 1.784 dall'inizio della pandemia, a fronte di 1.662 tamponi analizzati (153.666 in tutto). Si legge sul sito della Regione. Invariato ad 80 il numero delle vittime, sono stati registrati altri sette guariti, 1.437 totali. Passano quindi da 243 a 267 gli attualmente positivi. Negli ospedali c'è invece un ricoverato in meno, 11, uno in intensiva a Perugia, dopo la dimissione di un paziente Covid da quello di Terni.

