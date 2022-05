Bollettino Covid di sabato 7 maggio: 40.522 casi e 113 morti, calano i positivi. Oltre 300 ricoverati in meno

Covid in Italia, il bollettino di sabato 7 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 40.522 su 305.563 tamponi (ieri erano stati 43.947 su 302.406 tamponi), per un tasso di positività del 13.2%. I morti oggi sono 113 (ieri erano stati 125). Gli attualmente positivi calano ancora di circa 15mila unità: in deciso calo anche i ricoveri e le terapie intensive.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 16.767.773 (+40.522 rispetto a ieri) di cui 164.417 morti (+113) e 15.471.992 dimessi e guariti (+55.691). Gli attualmente positivi sono 1.131.364 (-15.021 rispetto a ieri) di cui 1.122.194 in isolamento domiciliare (-14.664), 8.815 ricoverati con sintomi (-349) e 355 malati in terapia intensiva (-8). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva oggi sono 33 (ieri erano stati 31).​

