Covid in Italia, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022: 28.630 nuovi casi e 281 morti. Tasso di positività al 10,1%

Covid in Italia, il bollettino di oggi lunedì 14 febbraio 2022: Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 19.

Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 462.881. Il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all'11,2% di ieri. Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri.

Il Lazio è la Regione con il numero maggiore di nuovi casi segnalati, 3.659 su 36.203 tamponi, seguito dalla Campania a quota 3.035 su 24.647 test. Poi l'Emilia-Romagna con 2.695 contagi su 17.360 test.

