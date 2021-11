Covid, il bollettino di oggi sabato 27 novembre 2021: 12.887 nuovi contagi e impennata di vittime (90)

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 27 novembre 2021: i dati nelle regioni. Sono 12.877 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 13.686. Sono invece 90 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 51. In terapia intensiva sono ricoverati 624 pazienti (+18) mentre i guariti sono 6.451. Tasso di positività al 2,1%.

APPROFONDIMENTI ALLERTA MASSIMA Variante Omicron in Italia: identificata sequenza in un paziente...

Mai così tante vittime dal primo giugno

Le 90 vittime registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più alto dal primo giugno, quando se ne contarono 93. Il tasso di positività è in lieve calo rispetto al 2,4% del giorno prima. Sono 624 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 68 mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.826, 78 in più, secondo i dati del ministero della Salute.

I dati già diffusi dalla regioni

LAZIO

Sono 18.243 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 715 ricoverati, 89 in terapia intensiva e 17.439 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 392.734 e i morti 8.965 su un totale di 419.942 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

VENETO

Il Veneto supera ancora quota duemila contagi in un giorno, con 2.113 casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 511.449; vi sono altre 6 vittime, che portano i decessi a 11.941. Lo riporta il bollettino regionale. L'incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell'1,97%. Gli attuali positivi sono 27.612, 1.358 in più nelle 24 ore. Prosegue la pressione ospedaliera, con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

CAMPANIA

Sono 1.154 i nuovi positivi al Covid in Campania su 29.695 test esaminati: il tasso di incidenza si attesta al 3,88%, quasi un punto più di ieri (2,99). Il bollettino dell'unità di crisi segnala sei nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 25 (+2), quelli di degenza 298 (+1).

BASILICATA

In Basilicata sono 34 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (32 riguardano residenti), su un totale di 853 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-1) e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.062 (+14). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.381 somministrazioni di cui 3.642 sono terze dosi. Finora 436.864 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79 per cento del totale della popolazione residente), 403.534 hanno completato il ciclo vaccinale (72,9 per cento) e 42.311 sono le terze dosi (7,6 per cento), per un totale di 882.709 somministrazioni effettuate.

NEWS IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA