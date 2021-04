In Italia oggi 16.974 nuovi contagi, in leggero aumento. I morti scendono a 380. Ecco le Regioni più colpite dal Covid

L'Italia conta i nuovi positivi al Covid ogni giorno, come sfogliasse una margherita per interrogare il destino su quanti giorni ancora la separano da numeri da zona gialla, un obiettivo che permanendo i dati attuali le Marche vedono sempre più vicino. Un obiettivo che il governo ha iniziato a fissare. Intanto oggi 15 aprile 2021 in Italia, nel bollettino di giovedì 15 aprile del Ministero della Salute, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore aumentano un po': sono 16.974 su 319.633 tamponi (ieri erano stati 16.168 su 334.766 tamponi). Ma scendo le vittime dovute al virus dei Covid: sono 380 i morti oggi (ieri erano stati 469), con 21.220 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 510.023, 4.637 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.560 unità. Il tasso di positività del 15 aprile è del 5,31% (ieri era stato del 4,82%). ll totale delle vittime da Civid-19 nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 115.937 (2830 nelle Marche). Dei 380 morti di oggi 13 sono stati registrati nelle Marche, 65 in Lombardia, 46 nel Lazio, 40 in Campania, 39 in Puglia e 33 in Emilia Romagna. La regione più colpita dai contagi oggi è la Lombardia con 2.722 nuovi casi, seguita da Campania (2.224), Puglia (1.867), Sicilia (1.450), Lazio (1.330), Piemonte (1.264), Toscana (1.206), Emilia Romagna (1.150) e Veneto (1.085), nelle Marche sono stati 326.

