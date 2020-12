Covid, l'Iss: Rt a 0,91, inferiore a 1 in 16 Regioni. «Dati incoraggianti, ma negli ospedali pressione elevata»

Coronavirus, gli ultimi dati aggiornati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute sono in miglioramento: l'incidenza nei casi negli ultimi 14 giorni è diminuita per la seconda settimana consecutiva e l'indice Rt è inferiore a 1 in molte Regioni e Province Autonome. Questi dati, scrive l'Iss, «sono incoraggianti e confermano l'impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata».

Nel periodo 11-24 novembre 2020, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91(range0,79-1,08). Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni/Ppaa. di queste, 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità. «Massima attenzione nell' adozione e nel rispetto delle misure, evitarne un rilassamento prematuro e mantenere elevata l'attenzione nei comportamenti».

