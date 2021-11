Covid Germania, incidenza record: al via restrizioni per i non vaccinati

Arrivano restrizioni per i non vaccinati anche in Germania, dove il tasso di incidenza (201.1) ha raggiunto il record dall'inizio della pandemia di un anno e mezzo fa. Per quanto molte più persone siano ora vaccinate, il tasso di vaccinazione è comunque rimasto al di sotto del 70% e le autorità hanno invitato la popolazione ad attivarsi per l'immunizzazione. «Per i non vaccinati, il rischio è alto di essere infettati nei prossimi mesi», ha avvertito mercoledì il capo dell'RKI, Lothar Wieler.

Il "caso" Sassonia

Nella Sassonia orientale, dove il tasso d'incidenza è più del doppio della media nazionale a 491,3, le persone non vaccinate sono soggette a ulteriori restrizioni a partire da oggi: l'accesso ai ristoranti al coperto e agli eventi al coperto sarà limitato alle persone che sono completamente vaccinate o che possono dimostrare di essere guarite dal Covid-19. Queste nuove regole sono le più restrittive adottate a livello nazionale nei confronti dei non vaccinati. Saranno esentati solo i bambini e le persone che non possono ricevere i vaccini per motivi medici.

Secondo il Robert Koch Institut l'incidenza registrata in Germania era stata giovedì di 154,5 casi, una settimana prima di 130,2. Il picco precedente era stato raggiunto il 22 dicembre 2020, al culmine della seconda ondata di Coronavirus, con 197,6 casi per 100mila abitanti su sette giorni.

