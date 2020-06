Covid, Gentiloni: «Nessun segno di seconda ondata contagi in Europa»

La possibilità di unalegati alladisarebbe «lo scenario peggiore» per l'Europa, ma «in questo momento non abbiamo nessun segnale» che questa possa arrivare. Così il commissario Ue all'Economia, intervistato da France 2. «Ovviamente guardiamo a cosa succede in Cina», ha sottolineato ricordando la previsione della Commissione di un calo del 7,4% del Pil per l'Ue, «ma in caso di seconda ondata, il crollo dell'economia sarebbe molto più serio».LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: