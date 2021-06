​​Wuhan, «nel laboratorio pipistrelli vivi»: il video di SkyNews. L'Oms aveva negato

Si rinforza l'ipotesi di una fuga del virus del Covid da un laboratorio cinese. L'Istituto di Virologia di Wuhan ha tenuto pipistrelli vivi in gabbia. Lo rivela SkyNews Australia in base ad un filmato, di cui è entrata in possesso, girato all'interno della struttura. Immagini che smentirebbero la versione dell'Oms che aveva bollato l'ipotesi come «cospirazionismo». SkyNews Australia precisa che si tratta del video ufficiale - in cui si vedono addetti che nutrono i pipistrelli - dell'Accademia cinese delle scienze, girato in occasione del lancio del laboratorio di biosicurezza nel maggio del 2017.

APPROFONDIMENTI MONDO Variante Delta, riaperture rinviate in Gran Bretagna al 19/7.... COVID Variante Delta sfugge ai vaccini? E quali sono più efficaci?... MILANO Covid, focolaio in una palestra a Milano: 12 casi di cui uno da... LO SCENARIO Variante Delta allarma Gran Bretagna ed Europa, Pregliasco: «In... COVID Variante Delta, allarme in Gran Bretagna: la revoca delle restrizioni... MONDO Gran Bretagna, aumentano i contagi per la variante Delta FOCUS Mascherine? Non è tempo di toglierle. L'infettivologo:... IL TEMA Covid, per i vaccinati o i guariti attenti all'abbronzatura:... L'AVVERTIMENTO Variante Delta, Oms: «È pronta a predere piede, non... SALUTE Variante Alfa, Beta, Delta e Gamma: caratteristiche,... IL PUNTO Varianti, quali le più contagiose e più a rischio... IL CASO L'influenza è quasi scomparsa, «ma l'anno...

Ultimo aggiornamento: 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA