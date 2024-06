La Repubblica Popolare Cinese non può essere chiamata in Italia a rispondere dei danni provocati ai cittadini che si sono ammalati di Covid o che hanno subito la perdita di un familiare a causa del Coronavirus. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. A darne notizia è il Codacons.

Con una ordinanza pubblicata ieri i Supremi giudici hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano - in particolare del giudice di pace di Frosinone - a cui il Codacons si era rivolto chiedendo il risarcimento dei danni causati a una cittadina italiana, in relazione alle responsabilità del governo cinese nella diffusione del Covid-19 a livello globale.

L'ordinanza - spiega il Codacons - stabilisce che l'Italia non ha giurisdizione per procedere con una richiesta di risarcimento contro la Repubblica Popolare Cinese, in quanto contrario alle prerogative e alla sovrana immunità degli Stati sovrani.

«Nonostante la pregevole ricostruzione storico-giuridico sulla progressiva limitazione negli anni dell'immunità degli Stati, la Cassazione ha sottolineato che le azioni e omissioni intraprese dalla Cina, durante i primi stadi della pandemia, rientrano nella categoria di 'attività iure imperii', ovvero atti di sovranità che non possono essere comunque giudicati dal giudice di un altro Stato sovrano».

«Per le Cassazione, quindi - commenta il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - se le 'malefatte' sono commesse da uno Stato estero è impossibile chiedere giustizia. La situazione delineata dalla decisione della Cassazione solleva importanti questioni riguardo il bilanciamento tra immunità sovrana degli Stati e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. E viene da chiedersi come sia possibile per la Cassazione creare aree di totale insindacabilità e negazione di giustizia».