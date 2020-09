Covid, cardinale Tagle positivo: in quarantena nelle Filippine. Aveva incontrato il Papa il 29 agosto

Ultimo aggiornamento: 21:29

Il prefetto di Propaganda Fide, il cardinale Luis Tagle è risultato positivo al coronavirus . Lo fa sapere all'Adnkronos il portavoce Vaticano Matteo Bruni che spiega anche che il porporato si trova nelle Filippine.«Il card. Tagle - spiega Bruni - è risultato positivo al Covid tramite tampone faringeo effettuato ieri al suo arrivo a Manila. Il porporato non presenta sintomi e resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine, dove si trova». Nel frattempo, fa ancora sapere il portavoce del Vaticano, parlando della positività al coronavirus del cardinale Tagle, «si sta procedendo alle verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con il cardinale nei giorni scorsi». Matteo Bruni fa poi sapere che lo scorso «7 settembre, Tagle si era già sottoposto a tampone a Roma con esito negativo». Il cardinale, che è anche presidente di Caritas Internationalis ha incontrato ufficialmente il Papa in Vaticano lo scorso 29 agosto.