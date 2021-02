Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 13 febbraio 2021: i dati su contagi e vittime

Covid in Italia, il bollettino di sabato 13 febbraio 2021 diffuso dal ministero della Salute. A partire dalle ore 17 su leggo.it potete seguire come sempre l'evoluzione della pandemia covid in Italia con i dati aggiornati di vittime e contagi nelle ultime 24 ore.

COVID: I PRIMI DATI DALLE REGIONI

È di 764 nuovi casi, età media 46 anni, e altri 14 decessi (età media 79,4, totale a 4.414 vittime), l'aggiornamento del report giornaliero delle 24 ore della Regione Toscana sull'epidemia Covid. In Toscana salgono così a 142.650 i casi di positività (+0,5%). Dei 764 in più rispetto a ieri, 746 sono stati rilevati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,3% (400 nelle 24 ore) e raggiungono quota 126.337. Gli attualmente positivi sono ora 11.899 (+3%) di cui 814 ricoverati (129 in terapia intensiva) e 11.085 in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o asintomatiche (+3,2%). Ci sono inoltre 26.077 persone (+0,5%) isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

APPROFONDIMENTI IL GIURAMENTO Governo Draghi, il giuramento ai tempi della pandemia: ecco... LA SPERIMENTAZIONE Vaccini, il siero Astrazeneca sarà testato sui bambini dai sei... NEL BRINDISINO Covid, focolaio in una Rssa di Fasano: 43 positivi tra medici e... PRIMO PIANO Vaccini, partita somministrazione AstraZeneca con apertura del Centro...

IL BOLLETTINO COVID DI IERI

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.908 su 305.619 tamponi (ieri erano stati 15.146 su 292.533 tamponi). 316 i morti (ieri erano stati 391). Con 16.422 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 402.174, 2.845 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 5.092 unità.

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA