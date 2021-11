Covid, il bollettino di oggi giovedì 11 novembre: 8.569 nuovi positivi e 67 morti. In Lombardia e Veneto oltre mille casi

Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 11 novembre 2021. Sono 8.569 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.891. Sono invece 67 le vittime in un giorno. Ieri erano state 60.

Sono 595.812 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 487.618. Il tasso di positività è all'1,4, in leggero calo rispetto all'1,6% di ieri. Sono invece 422 i pazienti in terapia intensiva in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri 34).

I ricoverati con sintomi sono 3.509. I dimessi/guariti sono 4.569, per un totale di 4.595.897 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (1.077), Lombardia (1.066) e Campania (959).

