Covid, Berlusconi sta meglio: «Virus terrificante, non lo auguro a nessuno»

Silvio Berlusconi sta meglio dopo il contagio da Covid-19 e il ricovero al San Raffaele: dal suo letto d'ospedale il Cavaliere ha telefonato a sorpresa alla riunione del gruppo di Forza Italia alla Camera, e ha usato parole drammatiche per spiegare quello che gli è accaduto. «È la peggiore esperienza della mia vita... È un virus terrificante, che non auguro a nessuno. Ora mi sento meglio, oggi è un momento di particolare benessere...».

La voce, raccontano alcuni presenti, è calma, ma un pò stanca. I deputati che lo ascoltano lo interrompono più volte con gli applausi. Il Cav, riferiscono, rivela di aver avuto dolori fisici su tutto il corpo e tosse a tratti dolorosa. «È un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere. State attenti, quindi, portate sempre la mascherina, siate riservati», ha detto Berlusconi.

L'ex premier invita tutti a impegnarsi per la campagna elettorale: «Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici». E ancora: «Dovete sentirvi superiori rispetto agli altri partiti, perché siamo l'unico partito in Italia che possiede i valori propri della tradizione cristiana: l'unico partito che mette al centro la libertà, la giustizia; l'unico partito in Italia che ha i principi propri della civiltà occidentale».

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA