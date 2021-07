Bambino di un anno positivo al Covid: ricoverato in ospedale: le sue condizioni

POTENZA - Un bambino di un anno - risultato positivo al Covid - è ricoverato nell'ospedale «San Carlo» di Potenza. Il bambino, che era in ospedale per un'altra patologia, è stato sottoposto al tampone, che è risultato positivo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, almeno dal punto di vista delle conseguenze del coronavirus: è tenuto costantemente sotto controllo dai sanitari. Secondo quanto si è appreso, la sua positività sarebbe la conseguenza di quella dei suoi genitori, già emersa nei giorni scorsi.

Ultimo aggiornamento: 21:25

