Bologna, bambina di 11 anni intubata in rianimazione per Covid: «Non aveva altre patologie»

Una bambina di appena 11 anni, sana e senza patologie pregresse, è ricoverata in rianimazione a Bologna all’ospedale Sant’Orsola per complicazioni dovute al Covid: un caso preoccupante, che conferma come questo virus, sebbene meno aggressivo in bambini e ragazzi, in alcuni casi possa invece essere molto pericoloso anche per loro.

Secondo quanto scrive Repubblica, la bambina è in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica ed è stata anche intubata: durante gli esami sarebbe stata rilevata la presenza di un batterio, ma non si è ben capito se questa sia una conseguenza dell’infezione o una concausa. La notizia del suo aggravamento girava già da qualche giorno tra i genitori dei suoi compagni di scuola, ed è arrivata poi la conferma dell’ospedale.

