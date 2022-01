Covid, in Abruzzo ancora oltre 5 mila contagi: 4 morti, aumentano i ricoveri

L’AQUILA - Ancora una giornata con contagi record in Abruzzo sul fronte del Covid.

L'ultimo bollettino emesso dall’assessorato alla Sanità della Regione ha ufficializzato 5.479 nuovi casi, di cui 4.450 emersi da test antigenici rapidi. Si tratta del numero più alto di sempre.

I nuovi contagiati hanno età compresa tra un mese e 103 anni. Sono stati eseguiti 7.422 tamponi molecolari e 37.981 test antigenici.

Nel bollettino ci sono anche 4 morti: uno in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara e uno risalente ai giorni scorsi. I guariti sono 88.99, in aumento di 192 unità. Gli attualmente positivi sono 44.265, in aumento di 5.282 unità. Ancora una crescita dei ricoveri: le persone in area medica sono 282 (+13), 27 sono invece in terapia intensiva (+2).

Le persone in isolamento domiciliare sono 43.956. La provincia più colpita è quella di Chieti con 1.617 casi, seguono quella di Teramo con 1.506, quella di Pescara con 1.123 e quella dell’Aquila con 976. Pescara è località più colpita di giornata con oltre 400 casi.

