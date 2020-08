Covid-19, lo studio: «Prendi il treno? Ecco quante possibilità hai di contrarlo»

.

Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qual è il mezzo di trasporto più sicuro?LEGGI ANCHE:Sulla base delle tratte ad alta velocità in Cina, i ricercatori hanno scoperto che nel caso dei passeggeri dei treni seduti entro tre file (in larghezza) e cinque colonne (in lunghezza) da una persona infetta (paziente indice), tra lo zero e il 10% (10,3) ha contratto la malattia.LEGGI ANCHE:Ebbene,(pari ad almeno un metro per un'ora di viaggio), ma anche dell'uso delle mascherine e del controllo della temperatura prima di salire in carrozza.LEGGI ANCHE: