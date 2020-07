Più di 200 esperti contraddicono l'Oms e avvertono: «Covid-19 può essere trasmesso attraverso l'aria»

Il covid 19 si trasmette attraverso l'aria? Finora l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sostenuto che il virus che causa Covid-19 viene trasmesso attraverso il contatto con goccioline dalla tosse o dallo starnuto di una persona malata, tuttavia 239 esperti provenienti da 32 paesi contraddicono l'organizzazione in una lettera che avverte che il coronavirus potrebbe essere trasmesso per via aerea.



La lettera, che il New York Times ha diffuso, avverte che la trasmissione del coronavirus nell'aria negli ambienti interni è stata sottovalutata e lo sottolineano quando analizzano come i casi si stanno moltiplicando in bar e ristoranti, uffici e mercati. Per questo motivo, l' uso di maschere per il viso è raccomandato in spazi con scarsa ventilazione, oltre la separazione sociale consigliata, in scuole, case di cura, residenze e aziende che devono ridurre al minimo il ricircolo dell'aria e aggiungere nuovi potenti filtri.

La lettera aperta all'OMS, che sarà pubblicata su una rivista scientifica la prossima settimana, sintetizza le prove scientifiche scritte finora dimostrando che le particelle più piccole possono infettare le persone e, in esso, gli scienziati chiedono all'agenzia un cambiamento nelle loro raccomandazioni.