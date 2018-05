Donne Cougar, in Italia sono 2 milioni, gli incontri valgono 170 milioni di euro

di Salvatore Maria Ferrarelli

È tempo di bilancio e previsioni per la web economy delle. Il primo ranking didei Paesi dove le donnealla ricerca di un partner più giovane sono più attive vede l'collocarsi al primo posto. Quello dellesul web è un settore che inha generato nel 2017 un fatturato dimilioni di euro e che raggiungerà imilioni nel 2018.Il paese con la maggiore propensione verso la ricerca dell'da parte di donne quarantenni che vogliono un uomo giovane e ancora inesperto è proprio l', che guida la classifica con il 62% delle Cougar che cerca attivamente un partner, seguita dalla(58%),(53%),(40%) e(37%).Sempre secondoper l'intensità dell'impegno le Cougar italiane risultano essere assiduamente alla ricerca della loro anima gemella: nel 2017 ognuna di loro ha mediamente avuto 38 appuntamenti.«Così nel 2017, considerando che in Italia le donne Cougar disposte a rimettersi in gioco alla ricerca di qualcosa di speciale sono ben 2 milioni, si è avuto un totale di 76 milioni di incontri Cougar» puntualizza Alex Fantini, fondatore diCougarItalia.com.La spesa delle quarantenni italiane dedicata alla gestione degli incontri, inoltre, è maggiore rispetto a quella delle Cougar di altre nazionalità. “A determinare la maggiore propensione delle Cougar ad investire negli incontri per conoscere nuove persone è la tendenza delle italiane a volere essere sempre alla moda, attente anche alla forma fisica, con tanto desiderio di uscire e divertirsi” spiega infine Fantini.