La Polonia fa decollare i caccia da combattimento al confine con l'Ucraina. Il programma di difesa Shield-Est: cosa sta succedendo

L'hanno definita una notte molto stressante. Il Comando operativo dell'esercito della Polonia ha vissuto momenti di grande tensione stanotte perché gli attacchi dei missili e droni russi diretti in Ucraina hanno sfiorato i confini polacchi.

La Polonia schiera i caccia da combattimento al confine con l'Ucraina

Lo comunicano loro stessi sui social al termine delle operazioni che hanno costretto l'aviazione polacca a far decollare i propri caccia F16: «È stata una notte lunga e piena per l'intero sistema di difesa aerea in Polonia.

Attualmente, a causa della riduzione della minaccia degli attacchi missilistici dell'aeronautica russa sul territorio dell'Ucraina, le operazioni dell'aviazione polacca e alleata nello spazio aereo polacco si sono concluse e le forze e le risorse dispiegate sono tornate alle normali attività operative. Un massiccio attacco missilistico dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa - scrivono - ha conquistato l'intero territorio dell'Ucraina, comprese le regioni confinanti con la Polonia. Gli attacchi sono stati effettuati utilizzando missili di manovra di tipo Shaded (di fabbricazione iraniana, ndr) e missili balistici lanciati dall'area del Mar Nero». Qualche ora prima, verso le due di notte, hanno persino avvertito la popolazione del forte rumore che si sarebbe potuto percepire nella parte sud-orientale della Polonia.

Lo schieramento degli aerei polacchi si è fermato alle 6 del mattino, quando il livello di minaccia degli attacchi missilistici è diminuito. Secondo l’aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato un attacco missilistico e aereo contro infrastrutture critiche in varie regioni, e la difesa aerea ucraina ha abbattuto 35 missili e 46 droni. Non è la prima volta che la Polonia decide di azionare i suoi jet da combattimento in contemporanea con gli attacchi missilistici russi sul territorio ucraino.

Polonia, i confini minacciati: la guerra alle porte dell'Europa

Oltre a queste operazioni di difesa e deterrenza, la Polonia è da mesi impegnata anche in un'imponente blindatura dei propri confini presi d'assalto dai migranti. Ha infatti approvato il rafforzamento e la sorveglianza anti-droni e la difesa militare a terra attraverso un sistema di fortificazioni e barriere lungo circa 700 chilometri (430 miglia) alla frontiera con Russia e Bielorussia. Ha calcolato che spenderà 2,5 miliardi di dollari solo per la protezione del confine orientale. Shield -Est (shield significa "scudo"), così si chiama il programma di difesa che sarà completato nel 2028.