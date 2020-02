Cortina, case più care d'Italia: è fra le prime al mondo, 18mila euro al metro

CORTINA - Cortina è la perla delle Dolomiti ma anche una potenziale miniera d'oro. E non solo per le Olimpiadi del 2026. Secondo un'indagine di mercato dell'agenzia internazionale Engel & Volkers, uno chalet nella località bellunese può arrivare a costare fino a 17 milioni di euro. E' la quarta località sciistica più apprezzata e costosa del mondo come prezzi per una prorprietà dopo la svizzera St Moritz, Aspen (Stati Uniti) e Zermat, altra méta rossocrociata. L'altra località italiana in classifica è Courmayeur, nona, dove un immobile può arrivare a costare 5,5 milioni.

Nella classifica delle valutazioni al metro quadrato, Cortina è sesta al mondo con un massimo di 18mila euro per un immobile di lusso. In testa a questa speciale classifica c'è Gstaad in Svizzera con 33.900 euro al metro quadrato. Courmayeur si piazza al decimo posto con 11mila euro al metro quadrato. "Per i prossimi anni prevediamo un aumento dei prezzi per gli immobili di lusso che si trovano vicino a località sciistiche", avverte Sven Odia, ceo di Engel & Volker.

LEGGI ANCHE:

Finta primavera inganna le piante: dalla mimosa alle pesche, boom di fioriture precoci

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA