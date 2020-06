Monorotaia svizzera per per collegare Cortina e la viabilità bellunese

CORTINA - Se ci si ferma alle foto e al contesto delle Dolomiti vien facile archiviare la proposta sotto la voce “irrealizzabile”. Ma se si parla con chi ha già visto molti dettagli del progetto e con chi ha già realizzato opere analoghe, in mezzo mondo, si capisce che non è il caso di esprimere giudizi affrettati.

L’IDEA

Il piano presentato attraverso l’architetto Fernando De Simone dall’azienda svizzera Intamin Transportation (la stessa che ha realizzato il People Mover di Bologna) è già nelle mani di mezza provincia. In quelle del Presidente Roberto Padrin che l’ha definita un’opera con diversi aspetti interessanti che va approfondita con la Regione, in quelle di alcuni sindaci dell’Agordino (il sindaco di Agordo, Roberto Chissalè, parla di «una buona idea che merita un ulteriore studio»), in quelle degli industriali e anche in quelle di Luxottica. Il principio base è quello della monorotaia con i vagoni gommati. La rotaia può essere piazzata, nel ciglio della carreggiata, su dei piloni a quattro metri da terra. «Nella zona del tracciato le vetture - spiega De Simone - si possono muovere sulla monorotaia in sopraelevata, a raso, in tunnel, o utilizzando vecchi tunnel esistenti e dismessi». Ma il vero punto di forza del progetto è la possibilità della monorotaia di superare le grandi pendenze. Riducendo la velocità si può arrivare a superare pendenze fino al 60 per cento. Nei tratti pianeggianti (fino al 7 per cento di pendenza) la monorotaia è competitiva con la velocità del treno (80 km orari) ma essendo gommata recupera sui tempi di frenata e di accelerazione. «E poi permette di agganciare più o meno vagoni - procede De Simone - in base al numero di persone da trasportare. Contiamo di trasportare ogni giorno, due volte al giorno almeno 2mila 500 dipendenti di Luxottica».

IL TRACCIATO

Il tema del tracciato da scegliere rimane centrale per la provincia di Belluno che al momento non ha ancora deciso quale direzione dare al progetto del treno delle Dolomiti. «La nostra proposta prevede il posizionamento dei pali di sostegno della monorotaia sul ciglio della strada, si può partire dalla stazione FS di Belluno, andando verso Agordo ed Alleghe». L’obiettivo di Intamin è di raggiungere Bolzano, per questa ragione dentro il tracciato che viaggerebbe parallelo all’Agordina fino ad Alleghe, viene inclusa anche Cortina. «Tra due o tre anni - riprende De Simone - nel momento in cui siamo arrivati fino ad Alleghe, se non è realizzato il tratto ferroviario, si può proseguire fino a Cortina. Si possono coinvolgere le aziende locali, una ventina di aziende che si occupano di posizionare i piloni. Poi viene posizionata la rotaia. In due anni, in Svizzera, riescono a realizzare le cabine».

ACCORGIMENTO COVID

Per proteggere i passeggeri dai virus, le vetture verrebbero dotate di termoscanner, separatori dei posti in plexiglas e filtri per disinfettare l’aria, posizionati in alto. Lo stesso progetto è già stato presentato a Milano, proprio sottolineando le caratteristiche che garantirebbero ai viaggiatori di potersi spostare in modo sicuro. Ultimo aggiornamento: 13 Giugno, 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA