Incidente Corso Francia, Paolo Genovese ha scritto una lettera ai genitori di Gaia e Camilla

Polo Genovese, il regista padre di Pietro, il ragazzo di venti anni che ha investito con la propria macchina Gaia e Camilla la settimana scorsa a Corso Francia a Roma ha scritto una lettera ai genitori delle due ragazze. A scriverlo, sulle pagine de Il Messaggero è Valentina Errante.



Paolo Genovese - si legge sulle pagine del quotidiano romano - voleva a tutti i costi comunicare con loro, con i genitori di Gaia e Camilla. In un primo tempo - tramite gli avvocati - aveva anche cercato di incontrarli. Non era in cerca di una sorta di perdono sotto la luce dei riflettori come non era alla ricerca di una mosse che potesse in qualche modo agevolare il figio Pietro nel giudizio che dovrà affrontare.



Scrive Valentina Errante che il regista voleva “spiegare che il lutto riguarda anche la sua famiglia, condividere l'angoscia che l'ha stravolta. Ma ha compreso quanto la scelta di quei genitori di rinviare l'incontro fosse giusta, opportuna, perché lo strazio ha anche misure diverse”.



Alla fine, quindi Paolo Genovese ha scelto di scrivere ai genitori delle ragazze. Un documento intimo che i legali delle giovanissime vittime e l'avvocato della difesa hanno deciso di non diffondere. Una scelta precisa, che vuoler rimanere fuori dal caos mediatico che si è costruito intorno al caso.



La lettera, una pagina e mezzo - secondo quanto si è appreso - è stata recapitata alle famiglie di Gaia e Camilla attraverso i legali. Ultimo aggiornamento: 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA