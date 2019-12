Corso Francia, automobilista si distrae per vedere il luogo dell'incidente e tampona la polizia

Rallenta per vedere il luogo del tragico incidente in cui sono morte Gaia e Camilla e tampona un'auto della polizia. È accaduto stamattina a Corso Francia a pochi metri di distanza da dove il suv guidato da Pietro Genovese ha travolto e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La macchina della polizia è finita contro il guardrail centrale. Non si registrano feriti. Alla guida della macchina una 82enne che, a quanto ricostruito, si sarebbe distratta per guardare i fiori lasciati in questi giorni sul punto dello schianto per le due ragazze.





Ultimo aggiornamento: 21:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA