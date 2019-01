Paura a Bastia, apre il fuoco sui passanti e poi si barrica in casa: 5 feriti

Paura a Bastia, in Corsica, dove una persona avrebbe aperto il fuoco sui passanti e poi si sarebbe barricato in casa. Lo riferisce BFM TV. Un'operazione di polizia è in corso. Ci sono diversi feriti: 5 persone, compreso un poliziotto, riferisce il quotidiano Corse Matin, di cui una sarebbe grave. Due feriti si troverebbero con l'uomo barricato.

#Breaking #Francia:operazione di polizia in corso a #Bastia,in #Corsica,dove un uomo è barricato in casa dopo aver sparato ai passanti.Almeno 5 i feriti,uno in condizioni critiche pic.twitter.com/SQfP3qZwtj — Atlantide (@Atlantide4world) 30 gennaio 2019

