Corse clandestine in tangenziale: auto lanciate fino a 250 km all'ora per vincere soldi. Sorpassi e curve folli tra Parma e Fidenza, i video su TikTok

Corse clandestine, auto lanciate fino a 250 km all'ora. Tutto per vincere soldi, mettendo a repentaglio la vita di chi è a bordo di questi bolidi lanciati nella notte a folle velocità, ma anche quelle di chi potrebbe finire inconsapevolmente coinvolto in un incidente stradale. Succede lungo la tangenziale di Parma in direzione Fidenza.

Scommesse clandestine sulle corse illegali

A quanto pare che fiocchino le scommesse illegali: si può vincere fino a 5 mila euro, come riportano i siti locali ma come si può facilmente evincere dai video pubblicati sulle piattaforme social.

Le auto, dopo aver percorso la prima parte della tangenziale Sud di Parma, sfrecciano sul lato Nord. Una variante delle sfide è affrontare il tratto di superstrada che porta in direzione Fidenza e Piacenza. La tangenziale non è l'unico punto in cui avvengono queste sfide ma il principale e il più visibile. Chi decide di sfidare gli altri piloti improvvisati per soldi lo fa anche in altre zone, come alcune strade di montagna della nostra provincia, quelle con tornanti e curve a gomito.

I video finiscono su TikTok e Telegram

Le immagini delle corse clandestine finiscono su Tik Tok e nei gruppi Telegram: le immagini delle auto, i video delle 'imprese' e anche le foto dei soldi in contanti vinti con le scommesse. Anche se i giovanissimi piloti clandestini che spesso si trovano all'autolavaggio di via Emilia Est negano tutto: "Nessuna corsa clandestina. Siamo solo appassionati di auto e ci ritroviamo solo per fare due chiacchiere mentre laviamo le macchine".