Due corpi carbonizzati in un'auto: trovati nel canneto da un contadino

LERICI - Due corpi carbonizzati di cui non è stato possibile chiarire sesso né età, sono stati ritrovati all'interno di un'autovettura. La Fiat 500 quasi interamente distrutta dalle fiamme si trovava nei pressi di una darsena a Senato, nel comune di Lerici, in provincia di La Spezia. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, al pari dell'identità delle due persone.



L'auto si trovava in un canneto poco distante dalla strada sterrata che porta ad una darsena. A dare l'allarme sarebbe stato un agricoltore della zona che passeggiando avrebbe notato l'auto in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo che, dopo aver constatato la presenza di corpi all'interno della macchina, hanno allertato i carabinieri. I militari dell'Arma non escludono alcuna ipotesi, intanto stanno risalendo all'ultimo proprietario del veicolo attraverso il numero di telaio dell'autovettura.

Per i rilievi del caso è arrivata anche la Scientifica.

