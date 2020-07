Zangrillo un mese fa: «Esplosione casi Covid in Florida? Non sono malati». Oggi lo stato Usa registra terzo record di morti consecutivo

«In Florida c'è stata un'esplosione di infezione, quindi di soggetti infettati ma non malati. Anzi, la mortalità è passata dal 6,7 allo 0,4». Sono le parole pronunciate lo scorso 28 giugno da Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3 durante un confronto con Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova. «Per me i focolai non hanno alcun significato, i contagiati non sono malati», aveva aggiunto. Una frase che servì da esempio per avvalorare la tesi portata avanti in queste settimane sul «virus clinicamente morto». Oggi, a distanza di un mese esatto, dallo stato della Florida arriva la notizia: 253 decessi legati al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, terzo record consecutivo di morti in un giorno.

Numeri che di fatto vanno a smontare quanto affermato un mese fa da Zangrillo. Una tesi ribadita anche oggi in un'intervista a La Repubblica a pochi giorni dalla sua presenza al discusso convegno avvenuto in Senato, prendendo però le distanze da chi lo ha definito un "negazionista" del virus.

«Bisogna dare indicazioni chiare e autorevoli: non è vero che il virus non esiste più, io non l'ho mai detto così come non ho detto che è mutato. Ho però affermato - e lo sostengo ancora perché questa affermazione si basa sull'osservazione e la cura diretta dei pazienti - che la situazione clinica oggi è diversa». Le parole di Zangrillo che precisa: «dire che il virus oggi non sta producendo una malattia clinicamente significativa non vuol dire affatto negare l'esistenza del Sars-Cov-2. Rifiuto in tutti i modi la definizione di negazionista».

Intanto secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie locali, nelle ultime 24 ore sono stati confermati in Florida altri 253 decessi legati al Covid-19, contro i 216 di mercoledì. Il totale delle vittime in Florida sale così a 6.586, tutte per cause riconducibili al coronavirus. Nelle ultime 24 ore nello stato sono inoltre stati confermati altri 9.956 nuovi casi di coronavirus, aggiornando a 451.423 il totale dei positivi.

