Ricciardi: «Corsa al vaccino per il Coronavirus, l'Europa è molto più avanti degli Usa»

Nella corsa al vaccino contro il coronavirus, «l'Europa è molto più avanti rispetto agli Stati Uniti e ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotta in Italia». Lo ha spiegato Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro Speranza, ad Agorà su RaiTre.

LEGGI ANCHE:

Per il turismo no Covid exit strategy in 7 mosse e vacanze con rimborso

Visite ed esami anche la sera e nei giorni festivi. Anche un'App nel piano della regione per abbattere le liste d'attesa

«Ci stiamo organizzando per essere uno dei paesi leader nel mondo, la collaborazione tra Oxford e la Irbm di Pomezia sta facendo sì che l'Europa sia più avanti degli Usa e lo dico con piacere» - ha spiegato un ottimista Walter Ricciardi - «Il vaccino in questione, rispetto a quello studiato negli Usa, è in una fase di sviluppo più avanzata. Se tutto andrà bene, in autunno-inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani».

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA