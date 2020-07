Coronavirus, ricercatrice italiana e il vaccino: «Mi offro volontaria per la sperimentazione»

PISA - «Mi offrirei come volontaria»: non ha dubbi Agnese Lanzetti: ricercatrice, 31 anni, la laurea all'Università di Pisa, un dottorato negli Stati Uniti e in attesa di proseguire un suo progetto a Londra, affronterebbe come volontaria il test del vaccino anti Covid-19 basato sulla somministrazione del virus dopo quella del vaccino.

La sua firma è tra le oltre cento a sostegno della lettera aperta inviata al direttore dei National Institute of Health (Nih), Francis Collins, per iniziativa dall'organizzazione '1 Day Sooner'. L'obiettivo è arrivare al vaccino prima possibile e la strategia dello Human Challege Trial lo consentirebbe.

