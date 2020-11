Vaccino per battere il Covid: il premier Conte affida al commissario Arcuri il piano di distribuzione in Italia

Sarà il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia.

Il premier Giuseppe Conte accelera sul piano nazionale per i vaccini: questa mattina ha incontrato Arcuri e, d'accordo anche con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha discusso con lui della decisione di affidargli l'incarico in vista dell'arrivo delle prime dosi del vaccino. Arcuri dovrà dunque occuparsi della distribuzione, dalla gestione delle scorte alla conservazione e spedizione, perché «sia efficiente - spiegano dal governo - e avvenga in piena sicurezza».

