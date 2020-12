Vaccino AstraZeneca, via libera della Gran Bretagna. Ieri la frenata da parte dell'Ema

«Il vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 è stato approvato per la fornitura di emergenza nel Regno Unito, con le prime dosi in distribuzione oggi in modo che le vaccinazioni possano iniziare all'inizio del nuovo anno», aggiunge un comunicato di AstraZeneca, precisando che il vaccino potrà essere somministrato a soggetti dai 18 anni in su. L'autorizzazione raccomanda la somministrazione di due dosi con un intervallo tra le quattro e le 12 settimane.

La notizia è arrivata dopo la frenata di ieri da parte dell'Ema, l'autorità di controllo europea, che parlava di un probabile ritardo nel via libera a questo vaccino, escludendo un'approvazione nel mese di gennaio.

