Stress da isolamento per i genitori single, fioriscono le relazioni virtuali online

Aumenta lo stress da Coronavirus, una sindrome che colpisce maggiormente le famiglie monoparentali: l'80% delle madri single ed il 92% dei padri single. A soffrire meno per la clausura sono invece le famiglie allargate: a metterlo in evidenza è www.ByParent.com, il portale di incontri per genitori single in cerca di nuove emozioni.

Ad essere maggiormente penalizzate dal lockdown sono le famiglie monoparentali. La loro è una situazione oggi abbastanza diffusa che -con la circostanza del confinamento dovuto alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus- diventa sempre più insopportabile. A metterlo in rilievo è ByParent.com, il sito di incontri per genitori single in cerca di nuove emozioni, che proprio in questo periodo sta registrando un inaspettato boom di iscrizioni.

Amore platonico o amore sensuale? Ai tempi del Coronavirus, grazie alle nuove tecnologie ed ai siti di incontri le due cose possono coincidere: si inizia da una conoscenza platonica e poi -in tempi di lockdown- la relazione può prendere una piega più tangibile attraverso il sesso a distanza via chat e webcam. E chi lo ha sperimentato racconta di sensazioni più belle, più intense e più appaganti rispetto al corteggiamento ed al sesso tradizionale.

«Nonostante la sempre maggiore diffusione delle famiglie monoparentali, il genitore single ha ancora oggi maggiori difficoltà a conservare i rapporti sociali preesistenti o ad instaurarne dei nuovi e viene sovente escluso ed emarginato. Per questo ha un minore livello di resilienza difronte ad un evento quale può essere il lockdown voluto dal governo e si spiega così l’aumento di iscrizioni e di attività sul nostro portale» commenta Alex Fantini, ideatore di ByParent.com.

Lo stress da Coronavirus è in aumento e riguarda ormai il 68% degli italiani. Ma ad esserne maggiormente colpiti -secondo quanto ha potuto appurare ByParent.com- sono proprio i genitori single: l’80% delle donne ed il 92% degli uomini.

Per loro il lockdown è ancora più insopportabile e per riuscire a superare questo momento in molti hanno fatto ricorso a ByParent.com. «Forse non tanto con lo scopo di creare fin da subito nuove coppie quanto con il fine -in primo luogo- di divagarsi e riuscire così ad affrontare gli eventi stressanti e traumatici legati alla Sindrome da Coronavirus, trovando un aiuto per riorganizzare in maniera positiva la loro vita dinanzi a questa nuova difficoltà, senza più sentirsi isolati o svantaggiati dalla propria situazione» puntualizza Alex Fantini.



