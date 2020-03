Coronavirus: Severa e Luigi morti a distanza di due ore dopo un matrimonio lungo 60 anni

Coronavirus: Severa e Luigi, sposati per 60 anni, sono morti a distanza di due ore l'uno dall'altro. Severa Belotti e Luigi Carrara, rispettivamente 82 e 86 anni, erano sposati da 60 anni e hanno trascorso gli ultimi otto giorni di vita chiusi nella loro casa di Albino (Bergamo), con la febbre alta. Poi il ricovero per lui sabato e per lei domenica. E la morte a sole due ore di distanza l'uno dall'altro, a causa del coronavirus.

Lo riporta il Corriere della Sera. A raccontare i loro ultimi giorni, il figlio Luca Carrara. «È vero che erano anziani, ma stavano bene, mio padre alla sua età non sapeva che cosa fosse il medico. La verità è che questa non è una banale influenza, questa è un’influenza della Madonna e se finisci all’ospedale, esci vivo o esci morto».

Il coronavirus non ha permesso a Luca di salutare i suoi genitori. «Sono morti soli, è così con questo virus. I tuoi cari restano soli e tu non puoi nemmeno salutarli, abbracciarli, cercare di portare loro un po’ di conforto, magari anche con una bugia buona 'andrà tutto bene'».

Luca racconta poi l'evoluzione della malattia dei suoi genitori. «Hanno fatto otto giorni con la febbre a 39, il medico condotto non c’era, il 118 non veniva. Sia chiaro, non ce l’ho con il 118, li capisco e anzi devo solo ringraziarli perché hanno tentato di salvarli». Lo scorso fine settimana, Severa e Luigi sono stati trasferiti al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. «In ospedale è un disastro - prosegue Carrara - non sanno più dove mettere i pazienti, probabilmente i medici stanno facendo selezione e lasciano andare i più anziani. Ma d’altra parte che cosa possono fare? Mio padre aveva 86 anni, era anziano, ma non aveva nessuna patologia. La gente deve capire che deve stare in casa, perché va bene che continuano a ripetere che le vittime sono anziane, ma poi quando capita ai tuoi genitori è davvero dura. Io non li ho più visti, le salme sono state portate al cimitero e sappiamo che li cremeranno fra giorni, perché ci sono troppi morti».

Luca ha saluato i suoi genitori con un commovente post su Facebook. «Ciao papà e mamma, questo brutto virus vi ha portato via tutti e due nello stesso giorno, continuerete a bisticciare anche lassù? Credo di sì, ma poi finiva tutto in un abbraccio».

